В Иваново при разборе завалов пожара обнаружили тела двух спасателей

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Тела двух пожарных обнаружены в цеху по производству перчаток в Иваново, где накануне произошел крупный пожар. Спасатели оказались в эпицентре обвала перекрытий, но успели спасти жизнь 89 человек.

В Иваново на месте пожара в цеху по производству перчаток обнаружили тела двух пожарных, которые ранее перестали выходить на связь.

"Два сотрудника спасательной части - 27-летний начальник караула и 28-летний старший пожарный оказались в эпицентре обвала перекрытий, после того как вывели из горящего цеха 89 человек", - передает "Интерфакс".

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что связь с двумя пожарными была потеряна 3 апреля в 11:45 по московскому времени, а тела были обнаружены в 20:25.

Ранее сообщалось, что в Иваново загорелся цех по изготовлению перчаток. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Во время пожара произошло обрушение межэтажных железобетонных перекрытий на площади 300 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

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