Два трупа обнаружены в багажнике машины в Подмосковье

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В Ленинском районе Подмосковья в багажнике припаркованной машины обнаружены два тела мужчин с огнестрельными ранениями. Один из убитых мужчин армянин, другой – россиянин.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля в Ленинском районе.

"В сельском поселении Развилка Ленинского района на проезжей части в припаркованной машине были обнаружены тела двух неустановленных мужчин с огнестрельными ранениями", - передает ТАСС.

По источникам агентства, один из убитых - гражданин Армении, второй - гражданином России

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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