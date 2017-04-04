Главу Удмуртии подозревают в получении взятки в 140 млн рублей

Теги: Уголовное дело взятка скр глава удмуртия

Следственный комитет сообщил причину задержания главы Удмуртии Александра Соловьева. Его подозревают в получении взятки в размере 139 миллионов рублей. В настоящее время Соловьева доставили в Москву для допроса. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также решат вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении главы Удмуртии Александра Соловьева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей", - сказала она.

По словам Петренко, Соловьев также получил доли участия в коммерческой организации на сумму 2,7 миллиона рублей. Вознаграждение главе Удмуртии предназначалось за обеспечение внеочередной и незамедлительной оплаты работ из федерального и регионального бюджетов, а также за выделение лицензий для геологического изучения участка недр, на разведку и на добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В настоящее время Соловьев этапирован в Москву для допроса. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего суд решит вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также:

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву