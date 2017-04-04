Бранденбургские ворота не стали окрашивать в цвета российского флага

Теги: В мире санкт-петербург германия метро взрыв

Главный символ немецкой столицы не окрасится в цвета российского триколора в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге, поскольку Северная столица не является городом побратимом Берлина.

Бранденбургские ворота в Берлине не будут подсвечивать в цвета российского флага в знак памяти о жертвах взрыва в петербургском метро, сообщает газета Berliner Zeitung.

"Санкт-Петербург не является городом-побратимом Берлина", - объяснила ситуацию пресс-секретарь сената города.

Издание напоминает, что ранее Бранденбургские ворота окрашивались в цвета национальных флагов после терактов в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле, Ниццы и Иерусалима.

Ранее Израиль выразил солидарность россиянам после теракта в метро Петербурга и окрасил здание мэрии в цвета российского триколора.

Взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля около 14:30. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одна бомба была обнаружена и обезврежена на станции "Площадь восстания".

Жертвами теракта стали 11 человек. Более 50 пассажиров получили ранения.

Читайте также:

Метрополитен Петербурга полностью восстановил работу после взрыва

Вероятным исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро Петербурга