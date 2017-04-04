Дмитрий Орлов о выводах, которые надо сделать после теракта в Петербурге

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Санкт-Петербург приходит в себя после взрыва в метро. Утром подземка возобновила работу в полном объеме, однако жители предпочитают ей надземный транспорт. Жертвами теракта стали 11 человек, более 40 пострадавших остаются в больницах. По мнению политолога Дмитрия Орлова, ответом на атаку должна стать консолидация усилий по борьбе с террором.

"Не только большие города находятся под террористической угрозой. Главная цель террористов – создать атмосферу страха, показать, что терроризм может предъявлять политические требования, подтолкнуть элиты к переговорам с террористами. Реагировать на эти угрозы и действия так, как хотели бы террористы, нельзя. Это значит, что нельзя менять политическую повестку. Нельзя менять радикально систему безопасности в городе. Нельзя поддаваться панике. Ни в коем случае нельзя корректировать внешнеполитические действия под давлением терроризма. Ответом пострадавших стран, тех, кто озабочен проблемой террористической угрозы, должна стать консолидация усилий (в борьбе с терроризмом)" , - заявил Дмитрий Орлов.

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Программа "События. 25-й час"