Бастрыкин пообещал найти и всех, кто причастен к теракту в Петербурге

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что СКР проведет тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств случившегося и установит всех, кто причастен к совершению этого преступления.

Следственный комитет проведет тщательное расследование обстоятельств теракта в Санкт-Петербурге и установит всех причастных к нему лиц. Об этом сообщила пресс-служба СКР со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.

"Александр Бастрыкин высказал искренние слова поддержки и подчеркнул, что Следственным комитетом будет проведено тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств преступления и будут установлены все лица, причастные к его совершению" , - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в понедельник около 14:30 в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро. Еще одно СВУ было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 11 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются 45 пострадавших.

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