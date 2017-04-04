Путин запретил переводы на Украину через иностранные платежные системы

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Денежные переводы из России на Украину при помощи иностранных платежных систем теперь запрещены. Такой закон подписал Владимир Путин в ответ на украинские санкции в отношении российских платежных систем.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий денежные переводы на Украину. Теперь их нельзя совершать при помощи иностранных платежных систем.

В документе говорится, что если иностранное государство вводит санкции в отношении российских платежных систем, то переводы будут возможны только в том случае, если платежная система прямо или косвенно подконтрольна России. Вся информация будет появляться на сайте Центробанка.

Закон был одобрен Советом Федерации 29 марта и принят Госдумой в третьем чтении 22 марта. Закон вступает в силу через 30 дней.

В октябре 2016 года Украина ввела санкции в отношении российских платежных систем "Золотая корона", "Колибри" (Сбербанк), "Лидер", "Юнистрим", Anelik и Blizko.

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