Путин подписал закон о налоговом резидентстве попавших под санкции лиц

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам, попавшим под санкции, не признаваться налоговыми резидентами России на данный период. Ранее документ был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под действие санкций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Согласно документу, если в течение налогового периода в отношении лица действовали санкции иностранного государства, оно может не признаваться в этом периоде налоговым резидентом России вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии налогового резидентства в иностранном государстве. Для этого попавшему под санкции гражданину необходимо будет подать соответствующее заявление в ФНС, приложив к нему подтверждение налогового резидентства в другой стране.

Норма распространится на провоотношения с 1 января 2014 года. Заявления по налоговым периодам 2014-2016 годов необходимо будет подать не позднее 1 июля текущего года.

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