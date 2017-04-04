Число жертв взрыва в метро Петербурга увеличилось до 14 человек
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Жертвами взрыва в метро Санкт-Петербурга стали 14 человек, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. В больницах города остаются более 40 человек, пострадавших в результате теракта. Психологи МЧС оказали помощь 500 жителям и гостям Северной столицы, в том числе родственникам и близким пострадавших.
14 человек стали жертвами взрыва, который накануне прогремел в питерском метро. Обновленные данные сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, 11 человек погибли на месте трагедии. Еще трое скончались в "агонирующем состоянии — один по дороге в больницу, двое — в приемном отделении Мариинской больницы".
Еще 49 человек — в списке пострадавших. Это последние данные Национального антитеррористического комитета, передает "ТВ Центр".
Большинство госпитализированных - 18 человек - находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Состояние четырёх пациентов оценивается как крайне тяжелое. Кроме того, среди поступивших в медицинский центр - две женщины, личности которых пока не установлены.
Случившееся на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" Следственный комитет квалифицировал как теракт. Возбуждено уголовное дело. По словам главы СКР Александра Бастрыкина, ведомство проводит тщательное расследование всех обстоятельств происшествия. Устанавливаются лица, причастные к совершению атаки.
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