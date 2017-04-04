Петербург приходит в себя после теракта в метро

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В Санкт-Петербурге объявлен траур. Люди до сих пор не могут оправиться от случившегося. В городе усилены меры безопасности. Из-за обнаружения бесхозного предмета утром на некоторое время закрывались еще две станции питерской подземки.

Первое утро после трагедии в Петербурге - в городе объявлен траур, на зданиях приспущены флаги, передает "ТВ Центр". С вечера в городе два стихийных мемориала — возле станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт", на перегоне между которыми и случилась трагедия.

Люди спешат, но едва ли не у каждого третьего в руках цветы. В метро спускаются каждый день, поэтому произошедшее воспринимают очень лично. Накануне поздно вечером к углу Московского и Загородного проспектов к вестибюлю метро "Технологический институт" приехал Владимир Путин. Президент возложил букет цветов и уже отсюда отправился на Литейный проспект на совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Главе государства сообщили о предварительных результатах расследования причин взрыва в метро.

В НИИ Джанелидзе, Военно-медицинской академии и Мариинской больнице оказывается высоквалифицированная медицинская помощь нескольким десяткам пострадавшим, подключены ведущие специалисты по ожоговым поражениям. Врачи говорят - донорской крови пока хватает. Но, возможно, она потребуется в ближайшие дни. Проведены сложные операции. Накануне лечебное учреждение посетила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Этим утром возле станций петербургской подземки звучат объявления по громкой связи - все линии метрополитена работают в штатном режиме. Сохраняются повышенные меры безопасности - это касается досмотра крупных сумок и рюкзаков, также паспортного контроля. Люди относятся понимающе. В 7 утра на "красной" линии были временно закрыты два вестибюля из-за обнаружения бесхозных предметов. Обследование показало - ничего опасного в них не было.

Пассажиры отмечают, что в метро сегодня менее людно, чем обычно. Возможно, многие с утра не успели узнать, что поезда будут курсировать и останавливаться возле всех станций подземки, а потому предпочли воспользоваться наземным транспортом.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".