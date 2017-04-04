Войска радиоэлектронной борьбы снабдят искусственным интеллектом

Теги: армия минобороны вооружение россия Оборона

Министерство обороны России в 2018 году получит интеллектуальную автоматизированную систему управления бригадами РЭБ "Былина". Она сможет в режиме реального времени анализировать обстановку в районе боевых действий, находить и классифицировать цели, выбирать способ их подавления и давать соответствующий сигнал станциям радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны в следующем году получит интеллектуальную систему управления бригадами радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Главный штаб сухопутных войск.

По его данным, к 2025 году планируется оснастить системами "Былина" все российские бригады радиоэлектронной борьбы.

Новая система управления является полностью автономной. В ее составе пять высокопроходимых грузовиков и оборудование жизнеобеспечения. После развертывания "Былина" связывается с пунктами управления подразделений, вышестоящим штабом, а также отдельными станциями РЭБ. Обмен информацией происходит в реальном времени. Кроме того, "Былина" видит "свои" радиоэлектронные средства и не мешает их работе.

"Былина" предлагает варианты как по конфигурации ведения разведки, по средствам, применяемым для подавления электроники противника, так и по алгоритмам их работы. Учитывая при этом радиоэлектронную совместимость с собственными средствами связи и радиолокационной разведки. В современном военном конфликте это одна из главных задач. Ведь нужно противостоять огромному количеству систем наведения высокоточного оружия, радиолокационным средствам разведки. Поэтому "Былину" еще называют автоматизированным комплексом поддержки принятия решения", - рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Бригады радиоэлектронной борьбы присутствуют во всех военных округах России. Отдельные центры РЭБ имеются в составе флотов. В составе каждой бригады по четыре батальона и одна рота. Их задача - подавление авиации, систем связи и управления, а также космических средств. Они также способны с высокой точностью пеленговать и подавлять маломощные индивидуальные радиостанции диверсантов, глушить и перехватывать сотовый сигнал, а также препятствовать работе систем спутниковой навигации.

Читайте также:

В России начался весенний призыв в армию

Путин заявил о необходимости серьезного перевооружения армии и флота