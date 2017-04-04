Нашедшего бомбу на станции "Площадь восстания" сотрудника метро наградят

Теги: Общество санкт-петербург метро

Машиниста поезда петербургского метро, в котором произошел взрыв, представят к награде. Благодаря его действиям удалось сразу начать оказывать помощь пострадавшим. Наградят и сотрудника метро, который обнаружил бомбу на станции "Площадь восстания".

Хронология произошедшего восстановлена по минутам: поезд отъезжает от станции "Сенная площадь" в сторону "Технологического института", но на полпути содрогается от взрыва. Это происходит под набережной реки Фонтанки. В 14:40 состав с искорёженным третьим вагоном прибывает на станцию назначения, передает "ТВ Центр".

"Взрыв произошёл на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим", - заявил представитель СКР Светлана Петренко.

До прибытия медиков и спецслужб людям, находящимся в состоянии шока, помогали сами пассажиры. Несмотря на задымление на станции, многие остались на месте, пытаясь раздвинуть заклинившие двери, выбить окна, вытащить наружу пострадавших

Мощность разорвавшейся бомбы составила от двухсот до трёхсот граммов в тротиловом эквиваленте. Кареты скорой помощи были у станции уже через несколько минут.

Почти сразу приходит информация о втором взрыве – то ли на "Сенной", то ли на "Технологическом институте". Возможно, из-за возникшего на станции задымления. Однако эти сообщения не подтверждаются. Зато на станции "Площадь восстания" спецслужбы обнаруживают и обезвреживают взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Мощность самодельной бомбы, начинённой сотнями металлических шариков, составила один килограмм в тротиловом эквиваленте. В несколько раз мощнее той, что взорвалась на перегоне. Постепенно закрываются все станции петербургского метрополитена. Людей просят пересесть на наземный транспорт, который начинает работать бесплатно. К акции присоединяются водители такси и простые автомобилисты. Находящийся в это время в Петербурге Владимир Путин узнаёт о произошедшем перед встречей с Александром Лукашенко.

В 15:50 пострадавших начинают оперировать в больницах. В городе начинаются массовые отключения сотовой связи. К 16:30 Генпрокуратура возбуждает дело по статье "Террористический акт". В СМИ появляется изображение предполагаемого преступника, сделанное камерой наблюдения. Однако вскоре сам мужчина является в полицию и заявляет о своей невиновности. По неофициальной информации, в список подозреваемых попали также гражданин Казахстана и уроженец Киргизии. О причастности последнего заявили в Комитете госбезопасности республики.

Ход следствия пока не разглашается. По основной версии, террорист действовал в одиночку. Воспользовавшись большим скоплением людей, вначале незаметно заложил примитивную бомбу под скамейкой на "Площади восстания", а потом уже в поезде. Не исключено, что оба устройства активизировались с мобильного телефона и второго взрыва удалось избежать, благодаря тому, что спецслужбы заблокировали в метро сотовую связь. Был ли террорист смертником, или до сих пор находится на свободе, пока непонятно. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".