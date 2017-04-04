Власти Берлина отказались почтить память жертв взрыва в Петербурге

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Соболезнования в связи со страшным терактом в Санкт-Петербурге приходят в Россию со всего мира. Лидеры многих стран направили Владимиру Путину телеграммы со словами сочувствия и поддержки. Они подчеркнули, что с терроризмом можно и нужно бороться только вместе. Теракт решительно осудил Совбез ООН, назвав его варварским и подлым. На этом фоне реакция отдельных западных руководителей вызывает недоумение. Власти Берлина не стали подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского флага.

Вместе с жителями Санкт-Петербурга скорбит весь мир. В адрес пострадавших и семей погибших из разных стран приходят слова поддержки, передает "ТВ Центр". Свои соболезнования выражают мировые лидеры. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул: всем странам нужно объединить усилия для борьбы с терроризмом.

"В первую очередь, хочу выразить искренние соболезнования семьям погибшим. Я решительно осуждаю терроризм. Япония мыслями сейчас с российским народом и президентом Путиным в этот сложный момент", - заявил Абэ.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "шокирован и опечален" сообщениями о взрыве. Свою солидарность с пострадавшими, их родными и близкими выразил председатель Евросовета Дональд Туск. Привлечь к ответу всех причастных к взрыву призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш. Свою помощь властям Санкт-Петербурга предложил Франсуа Олланд. Вслед за французским президентом такое же заявление сделал Дональд Трамп. Минувшей ночью у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидеры России и США обсудили вопросы борьбы с терроризмом. Трамп выразил глубокие соболезнования в связи со случившимся.

"С ужасом я узнала о взрывах в метро Санкт-Петербурга, в результате которых погибли и пострадали столько людей. Очевидно, это был трусливый акт насилия. Если подтвердится, что это был теракт, то это был варварский акт, который я осуждаю, те, кто его организовал, должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявила в своей телеграмме канцлер Германии Ангела Меркель.

Совсем иной была реакция на произошедшее властей Берлина. Её, наверное, можно даже назвать странной. Бургомистр города Михаэль Мюллер принял решение не подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага, что после терактов в разных городах обычно происходит безоговорочно. Возможно, это связано с тем, что накануне вечером на Парижской площади проходил митинг правой оппозиции, которая как всегда критиковала немецкие власти. И флаг России смотрелся бы двусмысленно. Но акция протеста длилась недолго.

Спикер берлинского сената объяснил поступок тем, что Санкт-Петербург не является городом-партнером немецкой столицы. Но Ницца и Орландо, например, тоже этим похвастаться не могут. И, тем не менее, после теракта на Лазурном побережье прошлым летом на воротах появился флаг Франции. Когда в одном из гей-клубов США в результате атаки исламиста погибли 50 человек, парадную арку окрасили цветами радуги. То же произошло после атак на Париж, Брюссель и Стамбул. Большинство жителей Берлина решение властей разочаровало.

В некоторых других городах, где по традиции в знак солидарности после терактов тоже подсвечивают знаковые объекты и здания, отговорок искать не стали. В Тель-Авиве по инициативе местных властей мэрия окрасилась в цвета российского триколора. Проекция с российским флагом подсвечивала здание мэрии Тель-Авива почти всю ночь.

Евгения Карих, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".