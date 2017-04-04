Как жители Петербурга помогали друг другу после теракта

Теги: Общество санкт-петербург взрыв

Горе объединило потрясённых трагедией жителей Петербурга. Люди помогали друг другу, чем могли - одеждой, продуктами. Тех, кто оказался в транспортной блокаде на месте ЧП, бесплатно подвозили до дома случайные водители.

Когда взрыв в питерской подземке уже прогремел, а официальных сообщений о нем еще не было, пассажирам на других станциях и ветках по громкой связи объявили: метрополитен закрывается. Составы без остановок проезжали по несколько станций, передает "ТВ Центр". Переходы на другие линии уже были перекрыты. Практически сразу начались перебои с сотовой связью. Огромный пассажиропоток был вынужден подняться на поверхность. Центр сковали многокилометровые пробки. Город выпустил на маршруты, дублирующие линии метро 150 автобусов – их сделали бесплатными, впрочем, как и весь общественный транспорт.

"Пассажиравтотранс" - вообще космос. На линии выгнали все, что могло передвигаться самостоятельно. К остановкам подъезжали по три-четыре автобуса подряд. Короче, напугать город не удалось. Петербург и не с такими бедами справлялся", - пишет в соцсети Алексей Пшенко.

Безвозмездную помощь предлагали и частные предприятия, и обычные люди. Перед Западным скоростным диаметром – это платная внутригородская дорога, открыли шлагбаумы. Подвозить без денег начали таксисты.

Публикация от Наталья Меженина (@nlnata) Апр 3 2017 в 11:56 PDT

Используя соцсети и хештег "домой", водители искали пассажиров, а те кто уже много часов пытался попасть домой, попутные машины. Заправки объявили, что готовы предоставлять добровольцам топливо на сумму 500 рублей.

Публикация от @lady_anna_frost Апр 3 2017 в 11:53 PDT

Откликнулись кафе и небольшие рестораны. Они предлагали переждать пробки и бесплатно перекусить.

"Рестораторы дали еды, АЗС дали бензина до 500 р, на карте самоорганизовались с предложениями, кто был дома – звали домой переждать. Таксослужбы повезли людей бесплатно. Общественный транспорт тоже", - пишет пользовательница Rea Cea.

Трагедия в метро настолько сплотила людей, что желание помочь стало повальным явлением. Навигационный сервис, с помощью которого люди искали попутчиков, на какое-то время даже стал недоступен из-за слишком массового обращения к ресурсу.

Александр Огородников, Елена Сахно. "ТВ Центр".

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