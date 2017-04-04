Минпромторг: доля отечественных продуктов в магазинах достигла рекордного уровня

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В российских магазинах доля некоторых отечественных продуктов достигла 95-100%. В Минпромторге отметили, что импортозамещение в продовольственной сфере можно считать состоявшимся.

Объем импортных товаров в ассортименте российских магазинов по итогам 2016 года упал до рекордного уровня, их место заняла более дешевая отечественная продукция, пишет газета "Известия".

"В 2013 году доля импортных продовольственных товаров в российских магазинах составила 36%, в 2014 году — 34%, в 2015-м — 28%, в 2016 году — 23%" , - заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, доля некоторых отечественных продуктов на полках магазинов достигла 95-100%. Речь идет о хлебе, мясе, молоке и сезонных овощах.

В Минпромторге отметили, что импортозамещение в России достигло своего максимума и увеличения количества отечественных продуктов в магазинах не произойдет.

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