Путин ужесточил наказание для транспортных дебоширов

Теги: Общество путин закон транспорт

Теперь для нарушителей порядка будет действовать единое наказание, независимо, на каком виде транспорта произошел дебош. Также появилось наказание для хулиганов, которые мешают движению транспорта снаружи.

Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за дебош на транспорте. Теперь меры, ранее применяющиеся в отношении только авидебоширов, будут распространяться и на случаи, произошедшие на любом другом виде транспорта общего пользования.

В документе также говорится, что в УК России появится новая статья "совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств". Она предусматривает наказание для зацеперов и других людей, которые мешают движению транспортного средства снаружи.

Ранее законопроект об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте одобрила Госдума во втором чтении.

Читайте также:

За дебош в общественном транспорте начнут сажать на 8 лет

Голландца задержали за пьяный дебош на борту турецкого лайнера

В Москве с самолета высадили двух "танцующих" авиадебоширок

Госдума ввела уголовную ответственность для "зацеперов"