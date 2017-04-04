В центре Москвы житель Чечни проломил битой голову 26-летнему мужчине

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В центре Москвы полиция задержала уроженца Чечни, избившего 26-летнего мужчину бейсбольной битой. Пострадавший доставлен в больницу с переломом основания черепа, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала уроженца Чечни, избившего бейсбольной битой 26-летнего мужчину. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 1 апреля на проезжей части Третьего транспортного кольца в районе съезда на Комсомольский проспект. Подозреваемый нанес мужчине удар битой по голове. Пострадавший доставлен в больницу с переломом основания черепа, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Ему провели операцию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний житель Грозного, который полностью изобличен в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - сообщил источник.

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