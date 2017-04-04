Полиция проверяет информацию о минировании станции "Сенная площадь"
Теги: санкт-петербург полиция метро эвакуация Происшествие
Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о минировании станции метро "Сенная площадь", поступившую по телефону на номер "112". В настоящее время проводится эвакуация. На месте находятся экстренные службы и полиция.
Полиция проверяет информацию о минировании станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС города.
"Сотрудники полиции проверяют "Сенную площадь", - сказал источник.
По его словам, звонок о минировании станции поступил в службу "112".
В настоящее время проводится эвакуация. На месте находятся несколько автомобилей экстренных служб, а также полиция.
Накануне на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" произошел теракт. Взрыв прогремел в понедельник около 14:30 в вагоне поезда. Еще одно СВУ было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.
Читайте также:
Бастрыкин пообещал найти и всех, кто причастен к теракту в Петербурге
Вероятным исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии