Полиция проверяет информацию о минировании станции "Сенная площадь"

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Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о минировании станции метро "Сенная площадь", поступившую по телефону на номер "112". В настоящее время проводится эвакуация. На месте находятся экстренные службы и полиция.

Полиция проверяет информацию о минировании станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС города.

"Сотрудники полиции проверяют "Сенную площадь", - сказал источник.

По его словам, звонок о минировании станции поступил в службу "112".

В настоящее время проводится эвакуация. На месте находятся несколько автомобилей экстренных служб, а также полиция.

Накануне на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" произошел теракт. Взрыв прогремел в понедельник около 14:30 в вагоне поезда. Еще одно СВУ было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.

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