СБУ заявила о готовности помочь в расследовании теракта в Петебурге
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Служба безопасности Украины заявила о готовности оказать помощь в расследовании теракта в Санкт-Петербурге. Как сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, у ведомства есть версии произошедшего, и при необходимости украинская сторона готова оказать содействие, как и другие государства, сделавшие соответствующие заявления.
Служба безопасности Украины готова оказать помощь в расследовании теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на советника главы СБУ Юрия Тандита. По его словам, у ведомства есть свои версии произошедшего.
"Мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", - сказал Тандит.
Советник СБУ также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Ранее глава МВД Украины заявил об усилении в стране мер безопасности в связи с терактом в Петербурге.
Взрыв в петербургском метро прогремел накануне на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.
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