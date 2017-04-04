Из СпбГУ эвакуировали 100 человек из-за подозрительного пакета
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Юридический факультет СпбГУ эвакуировали из здания университета, в котором нашли подозрительный пакет. На улицу вывели около 100 человек.
Из Петербургского государственного университета вывели на улицу студентов и преподавателей юридического факультета. По предварительной информации, в здании нашли подозрительный пакет.
"Эвакуацию объявили в районе 11:10. Все учащиеся и преподаватели вышли из здания 7 по 22-ой линии В.О. на улицу, и отошли от здания", - передает интернет-издание "Фонтанка".
Бесхозный пакет обнаружили в аудитории на втором этаже, полиция обходит все этажи.
Ранее 3 апреля около 14:30 прогремел взрыв в метро Петербурга. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одна бомба была обнаружена и обезврежена на станции "Площадь восстания". Погибли 14 человек, 49 пострадали.
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