Из СпбГУ эвакуировали 100 человек из-за подозрительного пакета

Теги: санкт-петербург вуз эвакуация Происшествие

Юридический факультет СпбГУ эвакуировали из здания университета, в котором нашли подозрительный пакет. На улицу вывели около 100 человек.

Из Петербургского государственного университета вывели на улицу студентов и преподавателей юридического факультета. По предварительной информации, в здании нашли подозрительный пакет.

"Эвакуацию объявили в районе 11:10. Все учащиеся и преподаватели вышли из здания 7 по 22-ой линии В.О. на улицу, и отошли от здания", - передает интернет-издание "Фонтанка".

Бесхозный пакет обнаружили в аудитории на втором этаже, полиция обходит все этажи.

Ранее 3 апреля около 14:30 прогремел взрыв в метро Петербурга. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство сработало на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одна бомба была обнаружена и обезврежена на станции "Площадь восстания". Погибли 14 человек, 49 пострадали.

Читайте также:

Около двух тысяч человек эвакуированы из московского ТЦ из-за угрозы взрыва

Около 700 человек эвакуировали из-за угрозы взрыва школы в Москве

На юго-западе Москвы эвакуировали ЗАГС из-за запаха дыма