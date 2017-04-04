Три иностранца пострадали в результате взрыва в петербургском метро

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В результате теракта в метро Петербурга пострадали граждане Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана, а также жители 17 регионов России. В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелизде сообщили, что все пострадавшие опознаны.

В результате взрыва в метро Петербурга пострадали жители 17 регионов России и три иностранца: граждане Белоруссии, Узбекистана Таджикистана, передает "Интерфакс" слова губернатора города Георгия Полтавченко.

Он сообщил, что родственники пострадавших граждан России начали приезжать в Петербург, им дадут бесплатное проживание.

Кроме того, директор НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелизде Валерий Парфенов заявил, что все пострадавшие опознаны.

"Все пострадавшие в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга к настоящему времени опознаны", - передает ТАСС его слова.