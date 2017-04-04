Путин передал управление Росстатом Минэкономразвития
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Президент России Владимир Путин передал Министерству экономического развития функции регулирования в сфере статистики. Указ президента также исключил Росстат из списка ведомств, руководимых правительством.
Президент России Владимир Путин передал Минэкономразвития функции в регулирования в сфере статистики. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
"Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета", - говорится в тексте документа.
Также указ исключает Росстат из списка федеральных служб, управление которыми осуществляется правительством. Как сообщил ТАСС, Федеральная служба передана в ведение Минэкономразвития.
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