Путин передал управление Росстатом Минэкономразвития

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Президент России Владимир Путин передал Министерству экономического развития функции регулирования в сфере статистики. Указ президента также исключил Росстат из списка ведомств, руководимых правительством.

Президент России Владимир Путин передал Минэкономразвития функции в регулирования в сфере статистики. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета", - говорится в тексте документа.

Также указ исключает Росстат из списка федеральных служб, управление которыми осуществляется правительством. Как сообщил ТАСС, Федеральная служба передана в ведение Минэкономразвития.

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