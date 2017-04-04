Собянин: Москва занимает ведущие позиции в рейтингах "умных городов"

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Сергей Собянин сообщил, что Москва занимает ведущие позиции в рейтингах "умных городов".

Москва занимает ведущие позиции в рейтингах "умных городов". Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает агентство "Москва".

"Москва активно занимается развитием информационных технологий, и прочно входит в ведущие рейтинги "умных городов" мира. В Москве развиваются информационные технологии в области здравоохранения. Давно уже известна система ЕМИАС для записи ко врачу, электронные рецепты, электронные карты больных и так далее. Это и системы образования, которые включают в себя проход в школу, питание, дневники. Сегодня разрабатывается целая система нового поколения информатизации школ. Это конечно и самые современные информационные решения в области городского транспорта, парковки, контроля за движением автомобилей. Конечно, это и государственные услуги, которые сегодня оказываются в таком объеме, что по сути дела покрывают несопоставимые с объемом всех услуг государственных в электронном виде в России", - отметил мэр.

По его словам, есть еще много задач по улучшению информационных технологий во всех сферах жизни города.