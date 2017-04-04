"Мне стыдно": немцы недовольны отсутствием реакции Берлина на взрыв в Петербурге

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Берлинские власти показали наглядный пример двойных стандартов европейской солидарности — мэрия города отказалась после теракта в Петербурге подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского флага, как это было после трагедии в Париже, Брюсселе и Орландо. Отсутствием реакции возмутились даже рядовые немцы.

Власти Берлина отказались подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского флага в память о жертвах взрыва в Санкт-Петербурге. Как заявили в мэрии города, Петербург не является побратимом германской столицы и исключение городу на Неве делать никто не намерен.

Позиция представителей властей Берлина выглядит если не кощунственной, то, по меньшей мере, странной. Ведь главный символ Берлина подсвечивали в цвета флага Израиля и "радужного" флага в память о жертвах бойни в гей-клубе в американском Орландо, хотя эти два города и не являются городами-побратимами. Как и Ницца.

На реакцию Берлина, а точнее, ее отсутствие, обратили внимание крупные немецкие СМИ. Как пишет Berliner Zeitung, возможно, все уже привыкли к терактам и к одинаковой реакции на них, но тогда, может, стоит пересмотреть принцип реагирования на атаки. Более того, как бы германские политики не относились к политике нашей страны, а Берлин постоянно критикует Россию за ее позицию по украинскому кризису, соболезнования Петербургу все же нужно было направить, отмечает издание. Авторитетная газета Берлина Berliner MorgenPost выпустила заметку с заголовком "Нет солидарности для России".

Задается вопросом, почему символ Берлина не окрасился в цвета российского флага, как это было после терактов в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле и других городах, и одно из крупнейших СМИ Германии — ZDF. Пост издания в Facebook собрал почти 500 разгневанных комментариев. И по реакции видно, что простые берлинцы совсем не разделяют позицию властей города.

"У Берлина и Санкт-Петербурга есть особые отношения, как и с Парижем и Берлином, и Стамбулом. Я определенно не фанат Путина, но это неловкая реакция. Мне стыдно за этот поступок! Мои глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии", - пишет Стефан Шварц.

"Это кульминация политических целей нашего правительства. Эти заявления следует читать так: "Мы не хотим иметь ничего общего с терактом у вас, нам плевать на жертвы", - негодует Элмар Бибер.

"Что за лицемерие? Жертвы есть жертвы, не важно, где в мире", - пишет Эрхард Хэпнер.

"Слишком плохие наши политики", - убежден Петер Бастиан. Согласна с ним Роши Хэльва: "Такое различие в солидарности абсурдно!"

Официальный Берлин попытался сохранить лицо. Телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибших направила канцлер Германии Ангела Меркель. Случившееся она назвала "трусливым терактом" и "варварским актом". Соболезнования выразило правительство ФРГ и посольство этой страны в России.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел в понедельник, 3 апреля, около 14:40. Взрывное устройство мощностью до 300 граммов в тротиловом эквиваленте сработало, когда поезд находился в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек, еще почти 50 получили ранения.