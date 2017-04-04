12:40, 04 апреля 2017

Подозрительный предмет, найденный на юрфаке СпбГУ, оказался пакетом с документами

Теги:  санкт-петербург  вуз  эвакуация  опровержение  Происшествие

Юридический факультет СпбГУ эвакуировали из-за пакета с документами. Студенты и преподаватели возвращаются в здание.

Подозрительный предмет на юридическом факультете СпбГУ оказался забытым пакетом с документами, передает "Интерфакс".

После проверки здания студенты и преподаватели начали возвращаться в здание.

Ранее сообщалось, что юридический факультет СпбГУ эвакуировали из здания университета из-за подозрительного пакета в аудитории на втором этаже. На улицу вывели около 100 человек.

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