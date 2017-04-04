На нескольких станциях второй линии петербургского метро закрыто движение

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В Санкт-Петербурге закрыто движение на нескольких станциях второй линии метрополитена. Все станции на участке от "Московской" до "Петроградской" закрыты на вход и выход.

В Санкт-Петербурге закрыто движение на нескольких станциях второй линии метрополитена, где накануне произошел теракт. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на петербургскую подземку.

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", движение на участке второй линии от станции "Московская" до станции "Петроградская" не осуществляется. Все станции на данном участке закрыты на вход и выход.

Накануне на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.

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