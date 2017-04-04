Собянин одобрил идею создания пилотного проекта "Московский врач"

Теги: Москва собянин врач

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил идею присвоения работникам здравоохранения статуса "Московский врач".

В Москве запустят пилотный проект по присвоению работникам здравоохранения статуса "Московский врач", сообщает агентство "Москва" решение Собянина, принятое на заседании президиума правительства столицы.

"Алексей Иванович (А.И. Хрипун - глава столичного департамента здравоохранения - прим. ред.), мы говорили с вами, обсуждали статус московского врача, вы хотели разработать положение о статусе московского врача, о порядке прохождения соответствующих экзаменов, о допуске к этому званию. <...> Я прошу, прошу доработать эти положения, посоветуйтесь с врачами и, в порядке эксперимента, уже приступайте", - сказал мэр.