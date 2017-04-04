Следователи установили личность исполнителя теракта в Петербурге

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Следственный комитет установил личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом доложили главе СКР Александру Бастрыкину. В интересах следствия данные о подозреваемом не разглашаются.

Следственный комитет установил личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко по итогам совещания, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", - говорится в сообщении.

Петренко подтвердила гибель 14 человек в результате теракта. Также подтверждено обнаружение сотрудниками метрополитена второго взрывного устройства на станции "Площадь Восстания", которое своевременно обезвредили. СКР продолжает расследование уголовного дела.

"Следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие", - сообщила представитель Следственного комитета.

Взрыв прогремел накануне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.