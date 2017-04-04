Москва прошла осенне-зимний отопительный сезон без аварий

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Осенне-зимний отопительный сезон прошел в Москве без аварий. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этому способствовала работа, начатая с марта прошлого года.

Осенне-зимний отопительный сезон в столице прошел без аварий. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Мы этот отопительный период, по сути дела, практически прошли, и надо сказать, что не только этот год, но и все семь лет прошедших мы прошли без аварий, крупных аварий на тепловых, электрических, газовых сетях. Этот год не стал исключением. Этому способствовала работа, которая была у нас начата еще с марта прошлого года", - сказал он.

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