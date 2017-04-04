Задержаны исламисты, подозреваемые в убийстве полицейских в Астрахани

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Задержаны четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани. С ними проводятся следственные действия.

В Астрахани задержали четверо подозреваемых в убийстве двух сотрудников ДПС, находящихся при исполнении.

"Четверо подозреваемых в убийстве полицейских задержаны, с ними проводятся следственные действия", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

В свою очередь агентство ТАСС приводит слова представителя СК по региону, который опровергает задержание исламистов, подозреваемых в убийстве.

"Никаких задержаний не было. Сейчас проводится масштабная профилактическая и розыскная работа. В розыске 7 человек, как выяснилось, один из ранее подозреваемых не имеет отношение к преступлению", - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

Ранее губернатор Астраханской области заявил, что полицейских застрелила группа радикальных исламистов-ваххабитов.

"Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД", - передает его слова агентство.

Сегодня ночью в Астрахани подверглись нападению два сотрудника ДПС. В результате огнестрельных ранений полицейские скончались на месте, а преступники скрылись с места происшествия на "Газели". В розыск было объявлено 8 человек.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по трем статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".