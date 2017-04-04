В московском транспорте усилили меры безопасности

Теги: Москва транспорт безопасность

В Москве усилены меры безопасности после теракта, который накануне произошел в Петербурге. Провести проверку антитеррористической защищенности метро, МЦК и другого транспорта города поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Меры досмотра усилены и в столичных аэропортах, вокзалах, а также в общественных местах.

На Павелецком вокзале усиление мер безопасности. Кроме 100-процентного досмотра, весь багаж проходит через спектроскоп, у входа дежурят дополнительные наряды охраны и полиции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пассажиров проверяют кинологи. Каждый сантиметр находится в поле зрения видеокамер. Полицейские дежурят на перронах и в залах ожидания.

Сотрудников правоохранительных органов стало больше и в аэропортах — проверка автомобилей, грузов и багажа. Чтобы не создавать очередей, открыли дополнительные пункты досмотра.

"Будут проводиться тренировки внеплановое. Может, будет оставлен предмет бесхозный. Проверяется, насколько быстро будет найден такой предмет сотрудниками, насколько быстро сработает кинологическая служба", - говорит начальник пресс-службы "Внуково" Мария Шаравина.

Усиление на МЦК и в подземке. У каждого входа сотрудник полиции с собакой. Большое внимание уделяется рюкзакам и сумкам. Руководство метрополитена подчеркивает, что новейшие технологии позволяют в полной мере обезопасить москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще вчера дал указание проверить защищенность всех транспортных предприятий Москвы. Он выразил соболезнования жителям Петербурга, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Десятки людей пришли в Александровский сад, чтобы почтить памяти погибших в теракте. Цветы возлагают к стеле города-героя Ленинграда, у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Жители столицы оставляют соболезнования и слова поддержки в книге памяти в представительстве правительства Санкт-Петербурга в Москве.

Утром патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил в храме Христа Спасителя заупокойную литию по погибшим в результате взрыва в петербургском метро.

Виктор Прокушев, Андрей Костров, Алексей Данилов. "ТВ Центр".