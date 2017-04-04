Власти Москвы компенсируют потери бизнеса от сноса пятиэтажек

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Расселение москвичей из сносимых пятиэтажек будет производиться в те же районы, где они проживают. Об этом вновь заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Совета Госдумы во вторник. Бизнес, в свою очередь, получит компенсацию потерь от сноса.

Проект реновации жилищного фонда обсуждают в Государственной Думе. В расширенном заседании принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Программа предполагает снос ветхих пятиэтажек. Это около 25 миллионов квадратных метров жилья. На их месте построят новые дома, которые будут отвечать современным требованиям безопасности. Вокруг зданий обязательно проведут озеленение территорий. Всего, согласно проекту реновации жилищного фонда в Москве, в новые квартиры переедут больше полутора миллионов человек.

"Мы предоставляем жилье метр в метр. Вспомогательные помещения, как правило, санузлы, кухни значительно больше. Никаких доплат не существует. Жилье предоставляется, как правило, в собственность или, по пожеланию, в соцнайм", - сказал мэр.