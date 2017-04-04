Статус "Московский врач" будут получать специалисты высшего уровня

Теги: Москва собянин здравоохранение медицина

В Москве запустят пилотный проект по присвоению работникам здравоохранения статуса "Московский врач". Такое решение было принято на заседании президиума столичного правительства столицы. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичному Департаменту информационных технологий выступить с инициативой о создании мирового рейтинга "умных городов".

Москва - не только столица огромной России, но и самый "умный город". Темпы, которыми идет развитие информационных технологий в столице, можно сравнить если только со скоростью интернета. Упростила жизнь система ЕМИАС, работают электронные рецепты. Без технологий не может существовать система образования, На сайте госуслуг города доступны десятки электронных услуг, пользуясь которыми москвичи не только экономят время, но и имеют под рукой такие важные сервисы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня разрабатывается целая система нового поколения информатизации школ. Это, конечно, и самые современные информационные решения в области городского транспорта, парковки, контроля за движением автомобилей. Конечно, это и государственные услуги, которые сегодня оказываются в таком объеме, что по сути дела, покрывают несопоставимые с объемом всех услуг государственных в электронном виде в России. Тем не менее, еще очень много задач по улучшению информационных технологий во всех сферах жизни города", - сказал Сергей Собянин.

Москва активно занимается развитием информационных технологий, и надежно утвердилась в списках самых "умных городов" мира.

"В 2016 году мы каждому врачу дали возможность заводить электронную медицинскую карту больных. Это новый этап в развитии качественной медицины. Все в электронном виде, мы можем значительно улучшить диагностику и лечения больных. 3 миллиона медицинских карт были заполнены только в этом году", - говорит руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев.

Врачи освоили систему электронного документооборота. И чтобы стать лучшим в своем деле, правительство инициировало новый стандарт — статус "московского врача".

"Требования к знаниям врачей и соискателей врачей будет несравненно выше", - говорит руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Экзамен будет состоять из теории и практики. В приемной комиссии — преподаватели вузов, а также главные врачи города: терапевты, неврологи, эндокринологи, хирурги, - в перечне 12 специальностей. Участие в подобном экзамене добровольное и бесплатное. Достаточно иметь 5-летний стаж и смелость снова сесть за парту. В выигрыше все - и пациенты, и сами врачи.

Если соискатель докажет, что его знания и практические навыки выше базовых требований, то при положительном решении доктору будет присвоен статус "Московский врач". В течение 5 лет его можно не подтверждать. К всеобщему уважению обещают еще и финансовое поощрение — 30-процентная прибавку к окладу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".