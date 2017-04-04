В Москве объявили конкурс студенческих инициатив в области нацполитики

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Власти Москвы совместно с общественными организациями объявили конкурс студенческих инициатив в сфере национальной политики. Об этом рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Студенты подскажут в рамках конкурса, который стартует в Москве, подскажут как решить национальный вопрос. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Студенты столичных вузов могут высказать свои взгляды на национальную политику в городе. Лучшие идеи реализуют. Причём в городе уже созданы площадки, где можно обсудить этот вопрос. В частности, в столице создан портал "Дружба народов. Палитра московских диаспор", где даётся вся информация о тех мероприятиях, которые проходят в городе по национальным вопросам. И вот теперь свой вклад в национальную политику столицы должна внести и молодёжь.

"Работая со студенческой молодежью, нам очень важно взять всё лучшее, что они предлагают. Три лучших проекта студентов мы будем реализовывать уже на практике совместными усилиями с общественными молодёжными организациями и, разумеется, Департаментом национальной политики", - рассказал руководитель Департамента Виталий Сучков.