В Дмитрове поймали серийного похитителя автомобильных фар

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В подмосковном Дмитрове задержали серийного похитителя автомобильных фар. Ущерб от действий мужчины составил около 200 тысяч рублей.

В Подмосковье задержали вора, который снимал фары с иномарок на улицах города Дмитрова, передает "ТВ Центр". Причём без "глаз" оставлял не просто дорогие автомобили, а те, из которых вынуть передние фары достаточно легко. Работал по ночам и очень тихо. Владельцы "ослепших" иномарок обращались в полицию, но поймать вора удалось не сразу.

Сотрудники патрульно-постовой службы Дмитрова, объезжая ночные улицы, заметили молодого мужчину, который спешно перекладывал в багажник такси две фары, как позже выяснилось, краденные. Уже доказана причастность задержанного минимум к 3 аналогичным преступлениям. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.