Декларационная кампания продолжается в московских налоговых

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В московских налоговых инспекциях продолжается декларационная кампания. Подать декларацию нужно до 2 мая.

В столичных налоговых инспекциях проходит декларационная кампания. Об этом сообщает "ТВ Центр". До 2 мая москвичи должны подать декларации о доходах физических лиц за 2016 год, а до 15 июля - уплатить налог.

Декларацию нужно подавать тем, кто в прошлом году продал имущество, сдавал квартиры в аренду, выиграл в лотерею, или получил в дар недвижимость, автомобиль или ценные бумаги, в том случае, если дарителями не были близкие родственники.

Все вопросы можно задать специалистам на днях открытых дверей, которые регулярно проходят в налоговых инспекциях.