Машинист поезда рассказал о первых секундах после взрыва
Теги: Общество санкт-петербург метро
В Санкт-Петербурге объявлен траур, в городе усилены меры безопасности. Люди до сих пор не могут оправиться от случившегося. К станциям метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" непрерывным потоком несут цветы. Машиниста поезда, в котором произошел взрыв, представят к награде. Именно благодаря его действиям - он вывел состав на платформу - удалось незамедлительно начать эвакуацию раненых.
Он скромно стоит перед десятками телекамер, о себе говорит очень коротко: 50 лет, женат, двое детей, стаж работы машинистом электропоезда - 15 лет. На вопрос, как удалось сохранить самообладание в такой тяжелой ситуации, отвечает просто: действовал по инструкции. Хотя понять, что именно произошло, было непросто.
"Произошел хлопок, запыление, я связался с диспетчером, в этот момент стали поступать сообщения о непонятном, потому что одновременно говорили все, во всех вагонах", - говорит машинист Александр Каверин.
Накануне в 14.40 в вагоне электропоезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" – "Технологический институт" сдетонировало самодельное взрывное устройство мощностью 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист принял решение не останавливаться, а доехать до следующей станции. Это и позволило вовремя начать эвакуацию раненых, и избежать больших жертв — в узком тоннеле началась бы давка и паника. За грамотные действия машиниста Александра Каверина обещают представить к награде.
Бомба была начинена металлическими шариками - во время многочасовых операций врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе извлекли десятки таких из своих пациентов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова ночью посетила отделение реанимации. Утром в больнице прошло селекторное совещание.
В настоящий момент в петербургских больницах находятся 46 пострадавших, личности всех пассажиров установлены. Списки опубликованы на официальном сайте МЧС по Санкт-Петербургу. Число погибших в результате теракта увеличилось до 14.
К станциям метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" люди несут и несут живые цветы. Женщины и мужчины не скрывают слез: трагедия в метро, первая в истории города такого масштаба, - огромная трагедия для Петербурга
В Петербурге объявлен траур. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в городских храмах отслужили поминальные в память о погибших. В ближайшее время родственников ждет самая тяжелая процедура – опознание тел погибших.
Анна Морозова, Александр Плешкин. "ТВ Центр".
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