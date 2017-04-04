Машинист поезда рассказал о первых секундах после взрыва

Теги: Общество санкт-петербург метро

В Санкт-Петербурге объявлен траур, в городе усилены меры безопасности. Люди до сих пор не могут оправиться от случившегося. К станциям метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" непрерывным потоком несут цветы. Машиниста поезда, в котором произошел взрыв, представят к награде. Именно благодаря его действиям - он вывел состав на платформу - удалось незамедлительно начать эвакуацию раненых.

Он скромно стоит перед десятками телекамер, о себе говорит очень коротко: 50 лет, женат, двое детей, стаж работы машинистом электропоезда - 15 лет. На вопрос, как удалось сохранить самообладание в такой тяжелой ситуации, отвечает просто: действовал по инструкции. Хотя понять, что именно произошло, было непросто.

"Произошел хлопок, запыление, я связался с диспетчером, в этот момент стали поступать сообщения о непонятном, потому что одновременно говорили все, во всех вагонах", - говорит машинист Александр Каверин.

Накануне в 14.40 в вагоне электропоезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" – "Технологический институт" сдетонировало самодельное взрывное устройство мощностью 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист принял решение не останавливаться, а доехать до следующей станции. Это и позволило вовремя начать эвакуацию раненых, и избежать больших жертв — в узком тоннеле началась бы давка и паника. За грамотные действия машиниста Александра Каверина обещают представить к награде.

Бомба была начинена металлическими шариками - во время многочасовых операций врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе извлекли десятки таких из своих пациентов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова ночью посетила отделение реанимации. Утром в больнице прошло селекторное совещание.

В настоящий момент в петербургских больницах находятся 46 пострадавших, личности всех пассажиров установлены. Списки опубликованы на официальном сайте МЧС по Санкт-Петербургу. Число погибших в результате теракта увеличилось до 14.

К станциям метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" люди несут и несут живые цветы. Женщины и мужчины не скрывают слез: трагедия в метро, первая в истории города такого масштаба, - огромная трагедия для Петербурга

В Петербурге объявлен траур. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в городских храмах отслужили поминальные в память о погибших. В ближайшее время родственников ждет самая тяжелая процедура – опознание тел погибших.

Анна Морозова, Александр Плешкин. "ТВ Центр".