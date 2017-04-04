Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

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Владимир Путин подписал указ об увольнении Александра Соловьева от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс- службе Кремля. Ранее во вторник чиновник был задержан по подозрению в получении взяток.

Владимир Путин освободил Александра Соловьёва от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия. Об этом сообщает "ТВ Центр". Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Ранее в отношении Соловьёва было возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывшего главу региона подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В частности, речь идёт о сумме более чем в 140 миллионов рублей. В доме Александра Соловьёва уже прошли обыски. Сам чиновник доставлен в Москву.

В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение, после чего суд решит вопрос о мере пресечения.