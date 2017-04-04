Лавров предложил Тиллерсону экспресс-уроки танцев

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Сергей Лавров прокомментировал высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что тот готов танцевать танго с Россией, однако не с министром иностранных дел. Глава российского МИД отметил, что если руководитель Госдепа еще не готов танцевать со всеми, то он может рассчитывать на помощь с российской стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о невозможности танцевать танго с главой российского МИД. Соответствующий вопрос министру задали на совместной пресс-конференции с коллегой из Киргизии.

Ранее ряд европейских СМИ сообщил о том, как госсекретарь США сорвал аплодисменты на встрече глав МИД стран НАТО. Говоря об отношениях с Россией, один из министров отметил, что для танго нужны двое. На это Тиллерсон ответил, что танцевать танго с Россией можно, и из этого можно даже извлечь выгоду, однако танец с Лавровым, по его словам, невозможен, так как российскому дипломату танцевать не позволено.

Лавров отметил, что танцевать с мальчиками ему запрещала мама, однако затем заявил, что готов преподать урок Тиллерсону.

"Я слышал о том, что якобы такой разговор на встрече министров иностранных дел НАТО в прошлую пятницу состоялся. И если это правда, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не со всеми может танцевать – ну мы готовы помочь. Человек он очень опытный, и уверен, что научится быстро", - прокомментировал министр.

Глава российского МИД затем перевел разговор в серьезное русло, отметив, что в России ожидают визита Рекса Тиллерсона. Лавров выразил надежду на то, что у него состоится серьезный и откровенный разговор с коллегой. По его словам, в ходе встречи планируется обсудить как вопросы двусторонней повестки, так и международные проблемы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе. Министр подчеркнул, что пока налаживанию практического диалога между США и Россией мешает затянувшийся процесс формирования структур Госдепа и других американских ведомств.

"Но, повторю, ожидаем откровенного и полезного разговора в духе тех принципиальных намерений, которые излагали наши президенты в ходе телефонных контактов, в том числе вчерашнего телефонного контакта", - заключил Лавров.

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