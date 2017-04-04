Названы туристические предпочтения россиян на майские праздники

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Россияне на майские праздники активно покупают туры в Турцию, Грецию, Кипр и Таиланд. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что среди российских направлений лидирует Крым и Краснодарский край.

На предстоящие майские лидируют пляжные направления – в частности, Турция, Греция и Кипр. Об этом во вторник рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, в регионах за Уралом популярностью пользуется Таиланд.

Что касается туризма в России, то здесь по объему продаж лидирует Краснодарский край, Крым, Москва и Петербург. "В целом, если оценивать объем продаж на майские праздники этого года по сравнению с прошлым, то можно сказать, что у нас бум", - приводит слова Ломидзе "МИР 24".

Египет могут открыть для россиян уже в ближайшее время. Месяц назад спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Каир на 90% выполнил план по обеспечению безопасности аэропортов в стране.

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