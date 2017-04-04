В порту Римини нашли чемодан с телом истощенной россиянки
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В итальянском порту Римини нашли чемодан с телом 27-летней россиянки. Полицейские предполагают, что она умерла от истощения.
В Италии полицейские обнаружили чемодан с телом 27-летней девушки в порту Римини, передает издание "Ридус".
Результаты дактилоскопической экспертизы показали, что погибшая - гражданка России, имеющая вид на жительство в Италии.
По предварительным данным, она скончалась от истощения из-за трудных жизненных условий. Женщина страдала анорексией и часто попадала в больницу. На момент смерти она весила 35 килограммов.
Итальянские правоохранительные органы начали расследование. Им предстоит выяснить, зачем кому-то пришлось выбросить в море чемодан с телом.
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