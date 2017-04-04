Киев обвинил организаторов "Евровидения" во вмешательстве в дела Украины

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Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины обвинил Европейский вещательный союз во вмешательстве во внутренние дела страны. Так там отреагировали на угрозы главы EBU Ингрид Дельтенре отстранить Киев от проведения "Евровидения" из-за ситуации по недопуску Юлии Самойловой к участию в конкурсе.

Европейский вещательный союз (EBU) не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. С таким заявлением выступил Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании страны, пишет "Русская Планета".

В своем обращении авторы потребовали не превращать организацию в "инструмент усиления чужих политических манипуляций", а также не препятствовать нормальному проведению конкурса.

Скандал, связанный с проведением песенного конкурса "Евровидение" в Киеве разгорелся после того, как СБУ запретил приезжать на Украину представительнице России Юлии Самойловой. Украинские власти решили, что россиянка, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабмина страны. Согласно этому документу, иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

В связи с произошедшим глава EBU Ингрид Дельтенре направила послание премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В этом обращении она подчеркнула, что ситуация, сложившаяся с российской певицей, вызывает гнев почти у всех компаний, входящих в вещательный союз. По ее словам, некоторые из них раскритиковали решение Киева и "рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии". Кроме того, она допустила, что в отношении Украины могут применить санкции в виде отстранения от "Евровидения".

Тем не менее, руководитель МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что речи об уступках по допуску певицы, которая выступает в инвалидной коляске, быть не может.