Путин обсудил с Меркель и Олландом шаги по противодействию терроризму

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель заявили о важности наращивания сотрудничества между странами в целях противодействия террористической угрозе. Также в ходе телефонного разговора они договорились активизировать обмен информацией по линии специальных служб.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд выразили соболезнования в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в связи с терактом, который произошел 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также в ходе телефонного разговора они попросили передать слова "искреннего сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим". "Собеседники отметили важность наращивания сотрудничества в целях противодействия общей для всех государств террористической угрозе, договорились активизировать обмен информацией на этот счёт по линии специальных служб", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. В связи с этим основное внимание было уделено необходимости обеспечения устойчивого режима прекращения огня на всей линии соприкосновения.

Владимир Путин высказался и за безотлагательный запуск работы по реализации политических аспектов минских договоренностей. Кроме того, российский лидер подчеркнул важность обеспечения синхронизации шагов в сферах безопасности и политического урегулирования. Это должно найти отражение в проекте "дорожной карты", подготовкой которой занимаются помощники лидеров в соответствии с решениями саммита нормандской четверки в Берлине 19 октября 2016 года.

Также российский президент вновь акцентировал внимание на скорейшем снятии Киевом блокады Донбасса и принятии безотлагательных мер по решению социально-экономических проблем населения региона, как это предусмотрено минским "Комплексом мер". Вместе с тем, стороны рассмотрели некоторые вопросы, которые связаны с деятельностью на Украине Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Условлено продолжить контакты в нормандском формате, в том числе с учётом итогов консультаций помощников, которые предстоят 6 апреля.

Взрыв прогремел 3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в петербургском метро. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.

От атак террористов в последнее время страдали и города Франции и Германии. Так, 14 июля 2016 года в Ницце грузовик врезался в толпу людей, которые наблюдали за салютом в честь Дня взятия Бастилии на Английской набережной. В результате 86 человек погибли и 308 получили ранения.

19 декабря аналогичная атака произошла в Берлине. В тот вечер грузовик въехал на территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац и въехал в толпу людей. В итоге тогда погибли 11 человек, ещё около 50 попали в больницу. В обоих случаях за рулем сидели граждане Туниса, и оба оказались террористами запрещенного в России "Исламского государства".

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