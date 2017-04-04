Минобороны опровергло удары ВКС России по провинции Идлиб
Теги: сирия минобороны опровержение Сирийский конфликт вкс
В Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан Шейхун в Сирии. В ведомстве отметили, что зарубежные издания умудрились переврать даже первоисточник этой новости. Ранее некоторые западные СМИ писали о том, что российские или сирийские самолеты нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб.
Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ о якобы бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан Шейхун в Сирии. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан Шейхун, провинции Идлиб, не наносили", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что зарубежные издания умудрились переврать даже первоисточник этой новости.
Ранее некоторые западные СМИ, ссылаясь на "Обсерваторию прав человека в Сирии", писали о том, что российские или сирийские самолеты нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
04 апреля 2017
Российские военные доставили помощь в сирийскую деревню Касмин
-
03 апреля 2017
Российские военные взяли шефство над приютом для сирот в Алеппо
-
02 апреля 2017
Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки
-
01 апреля 2017
Войска Сирии освободили от боевиков христианский город Мухрада