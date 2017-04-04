Минобороны опровергло удары ВКС России по провинции Идлиб

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В Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан Шейхун в Сирии. В ведомстве отметили, что зарубежные издания умудрились переврать даже первоисточник этой новости. Ранее некоторые западные СМИ писали о том, что российские или сирийские самолеты нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб.

Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ о якобы бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан Шейхун в Сирии. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан Шейхун, провинции Идлиб, не наносили", - говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что зарубежные издания умудрились переврать даже первоисточник этой новости.

Ранее некоторые западные СМИ, ссылаясь на "Обсерваторию прав человека в Сирии", писали о том, что российские или сирийские самолеты нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб.