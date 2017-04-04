Чеченец со взрывчаткой задержан на турецко-сирийской границе

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В Турции задержан уроженец Чечни с 1,5 килограммами взрывчатки. Военные республики предполагают, что он намеревался совершить теракт.

Спецслужбы Турции задержали следовавшего из Сирии чеченца и еще 17 человек, передает газета Daily Sabah со ссылкой на заявление Минобороны страны.

При обыске у уроженца Чечни было найдено 1,5 килограмма взрывчатки и две гранаты. Турецкий Генштаб предполагает, что чеченец намеревался совершить теракт в стране.

29 марта турецкая армия завершила военную операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии. Войска Турции действовали на сирийской территории при поддержке оппозиции САР с августа прошлого года. Целью операции была ликвидация террористов в районе границы двух государств. Дамаск расценивал действия Анкары как акт агрессии.

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