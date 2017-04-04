В аэропорту "Внуково" обнаружена посылка с боеприпасами
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Сотрудники отдела перевозки почты совместно со службой авиационной безопасности обнаружили в посылке в аэропорту "Внуково" боеприпасы. Посылка должна была направляться из Москвы в Норильск. На место происшествия вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Посылку с боеприпасами обнаружили в аэропорту "Внуково". Как сообщает пресс-служба "Почты России", ее должны были отправить в Норильск.
В ходе проверки почтового багажа сотрудники отдела перевозки почты совместно со службой авиационной безопасности нашли в посылке боеприпасы к сигнальному пистолету и муляж гранаты.
В результате посылка была изъята из основного грузопотока. После этого на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.