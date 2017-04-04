Путин назначил Бречалова врио главы Удмуртии

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Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии. Ранее президент России уволил прежнего руководителя республики в связи с утратой доверия. В отношении Александра Соловьева было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии. Такое решение принял президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин принял Бречалова и в связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего руководителя республики Александра Соловьева, предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Ранее в отношении Соловьева было возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывшего главу региона подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В частности, речь идет о сумме более чем в 140 миллионов рублей. В доме Александра Соловьева уже прошли обыски, а сам чиновник доставлен в Москву и в ближайшее время следователи предъявят ему обвинение.

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