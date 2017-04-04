Монако собирается расширить свою территорию

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Карликовое средиземноморское государство Монако планирует расширить свою территорию на 6 гектаров за счет осушения прибрежной зоны.

Княжество Монако собирается увеличить свою территорию на 6 гектаров за счет осушения моря, передает ТАСС.

Там планируют построить новое жилье, офисы, развить инфраструктуру и разбить сад. Проект собираются завершить к 2025 году. Это не первый опыт страны по увеличению территории. В 60-х годах княжество расширило свою площадь на 40 гектаров за счет осушения моря.

На данный момент площадь Монако составляет 2,02 квадратных километров, это более чем в два раза меньше, чем площадь московского парка "Сокольники" (5,15 квадратных километров). В стране проживают 37 тысяч человек. С каждым годом в Монако растет турпоток. В 2016 году он вырос почти на 4 тысячи человек и составил более 890 тысяч туристов по сравнению с данными 2015 года.

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