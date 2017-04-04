СКР обнародовал имя исполнителя теракта в Петербурге

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Следственный комитет сообщил, что взрыв в вагоне петербургского метро совершил Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По данным СКР, на сумке, оставленной на станции "Площадь Восстания", обнаружены его генетические следы.

Следственный комитет обнародовал имя исполнителя теракта в петербургском метро. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство", - сказала она.

По результатам генетической экспертизы, а также анализа записей с камер видеонаблюдения, следователи пришли к выводу, что сумку на "Площади Восстания" оставил человек, совершивший теракт в вагоне метро.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел накануне. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв в одном из вагонов. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. Ранее СКР сообщил об установлении личности возможного исполнителя, однако его имя не разглашалось в интересах следствия.

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