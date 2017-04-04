Медведев высказал мнение об организаторах акций протеста

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Инициатор акций протеста является "судимым персонажем", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, эти митинги выгодны тем, кто заказывает компрометирующие сюжеты и материалы. Сам собранный на него якобы компромат глава кабмина назвал "чушью и какими-то бумажками".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал акции протеста, в ходе которых произошли нападки на правительство. По его словам, они выгодны тем, кто заказывает подобного рода компрометирующие сюжеты и материалы.

"Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели", - приводит слова главы кабмина ТАСС.

Кроме того, он назвал инициатора акций "судимым персонажем", подставляющим молодых людей для достижения "шкурных целей".

По его словам, якобы собранный на него компромат – не более, чем "чушь и какие-то бумажки". Также премьер подчеркнул, что будет продолжает работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации.